OYUNCU Dilan Çiçek Deniz'in yapımcılığını üstlendiği 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' adlı kısa film, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverler ile buluştu. Deniz, şunları söyledi, "Yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor. Bir güç birliği yaptık."
Dilan Çiçek Deniz’in kısa filmi Kahire Film Festivali’nde! “Kadınlardan güç birliği yaptık”
