13. Boğaziçi Film Festivali, bir haftalık maratonun ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Merve Aydın'ın sunduğu ödül töreniyle sona erdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde bu yıl Altın Yunus ödüllerini; "Parçalı Yıllar" ve "Tavşan İmparatorluğu" paylaştı.



Törene katılan LEVENT ÖZDILEK, '' 13. Boğaziçi Film Festivali Ödül Töreni bence çok önemli bir festival... Bizim de filmimiz şu an yarışıyor" dedi.