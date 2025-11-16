Alişan uyardı! “Yapay zeka çok iyi ama tehlikeli olmaya başladı”

ŞARKICI Alişan, önceki gün görüntülendi. Sahne ve televizyon çalışmalarını sürdüren ünlü isim, yapay zekanın hızlı yükselişine dikkat çekerek, "Yapay zeka çok aşırı iyi... Bir arkadaşımız yapay zeka ile bir sanatçı yarattı. 3 günde 60 bin izlendi. Aslında tehlikeli de olmaya başladı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN