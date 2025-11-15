Ece Vahapoğlu’ndan sağlık açıklaması! İki aydır rektum kanseriyle mücadele ediyor

ECE Vahapoğlu, iki aydır rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Vahapoğlu, "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim. O ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın" diye konuştu.

