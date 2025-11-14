Derya Beşerler ve Birol Namoğlu sahnede buluşuyor!

Oyuncu Derya Beşerler ile Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu "Bir Hikaye Bir Şarkı" ile bu akşam sahne alıyor. Kariyerlerine sanatın iki farklı dalında başarıyla devam eden ünlü çift, geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan "Bir Hikaye Bir Şarkı" isimli projeleriyle bu kez İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bir AVM'de sahnelenecek.

