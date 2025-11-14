PODCAST CANLI YAYIN

Ahu Yağtu’dan sağlık açıklaması! Beyin anevrizması atlattı

Ahu Yağtu, önceki gün bir galada boy gösterdi. Geçirdiği beyin anevrizması sonrası sağlık durumu hakkında da bilgi veren oyuncu, “Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, fakat vertigodan kurtulamadım. Öğrendim ki birçok insanda oluyormuş. Allah kimsenin başına vermesin” sözleriyle sağlık durumunu paylaştı. Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Yağtu “Birkaç senaryo okudum ama içime sinmedi. Benim için en önemlisi hikâye kendimi o hikâyede görmem lazım. Henüz öyle hissetmedim” şeklinde konuştu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ahu Yağtu’dan sağlık açıklaması! Beyin anevrizması atlattı

Ahu Yağtu, önceki gün bir galada boy gösterdi. Geçirdiği beyin anevrizması sonrası sağlık durumu hakkında da bilgi veren oyuncu, "Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, fakat vertigodan kurtulamadım. Öğrendim ki birçok insanda oluyormuş. Allah kimsenin başına vermesin" sözleriyle sağlık durumunu paylaştı. Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Yağtu "Birkaç senaryo okudum ama içime sinmedi. Benim için en önemlisi hikâye kendimi o hikâyede görmem lazım. Henüz öyle hissetmedim" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilotumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
Türk Telekom
Hırvatistan'ta şehit olan pilotumuzla ilgili kahreden detay! Aylar önce Muğla'da ölümden dönmüştü
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan Koca Yusuf Ankara'da
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sence uzaylılar var mı?"
Yunanistan'ın C130 provokasyonu ters tepti: Yunan Hava Kuvvetleri paylaşımını sildi taziye mektubuna sarıldı
İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim