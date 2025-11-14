Ahu Yağtu’dan sağlık açıklaması! Beyin anevrizması atlattı

Ahu Yağtu, önceki gün bir galada boy gösterdi. Geçirdiği beyin anevrizması sonrası sağlık durumu hakkında da bilgi veren oyuncu, "Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, fakat vertigodan kurtulamadım. Öğrendim ki birçok insanda oluyormuş. Allah kimsenin başına vermesin" sözleriyle sağlık durumunu paylaştı. Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Yağtu "Birkaç senaryo okudum ama içime sinmedi. Benim için en önemlisi hikâye kendimi o hikâyede görmem lazım. Henüz öyle hissetmedim" şeklinde konuştu.

