Ülkü Hilal Çiftçi’den samimi itiraf! Müzikte kendi yolunu seçiyor, Şarkılarını yayımlamıyor!

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Bitti" isimli şarkısıyla beğeni toplayan Ülkü Hilal Çiftçi, bir dergiye poz verdi. Röportaj da veren Çiftçi, oyunculuğa küçük yaşta başlamasının onu olgunlaştırdığını belirtirken, müziğe yönelme konusunda ise "Duygularımı dışarıya yansıtmayı seven biri değilim. Bu nedenle kendi yazdığım şarkılar olsa da, şu an için hiçbirini çıkarmayı düşünmüyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN