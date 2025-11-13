Simge Sağın’dan aşk ve estetik itirafı! “Kalitesiz ilişki yerine yalnızlığı seçiyorum”

Şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz gün bir Youtube programına konuk oldu. Uzun süredir hayatına kimseyi almayan Sağın, "Aynı frekansı tutturabileceğim biri karşıma çıkmadı. Yoksa çok yakışıklı erkekler var ama benim aradığım daha anlamlı şeyler. Geçici olmayan, kalıcı, gerçek sevgi... Gerçekten içimi tanıyıp ona aşık olacak adamı hayatımda istiyorum. Yoksa benim görselliğime bu makyaja bu saça tapınacak birine ihtiyacım yok. Bana oturup sohbet edeceğim, ve her şeyi konuşabileceğim biri lazım. Kalitesiz bir şey yaşamaktansa, yalnız kalmayı tercih ediyorum" cevabını verdi.



VÜCUDUMA BIÇAK DEĞDİRMEM'



Simge "Radikal bir estetik yaptırır mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi, "Radikal bir estetik yaptırmam. Ufak dokunuşlardan yanayım. Estetiğe hiç karşı değilim. Yaptırmak istediğim yerlerim benim de oluyor. Küçük şeyler yaptırabilirim. Mesela göz kapaklarım çok düşük onları yaptırabilirim. Onun haricinde vücuduma bıçak değdirmem."