Nilsu Berfin Aktaş’tan dudak uçuklatan hesap! 4 kişilik yemek 75 bin TL tuttu!

OYUNCU Nilsu Berfin Aktaş katıldığı programda ödediği bir hesabı anlattı. 4 kişilik bir masanın hesabını ödediğini söyleyen Aktaş, hesabın ise 75 bin TL tuttuğunu söyledi. Aktaş konuşmasında "4 kişiydik, ortada antin kuntin yemek de yoktu. Çorba geldi bir kaşık, glutensiz, laktozsuz... Şuna da çok sinirleniyorum; geliyor 15 dakika anlatıyor, yemek 2 dakikada bitiyor" dedi.

