Mustafa Ceceli’den Kıbrıs’ta müzik şöleni! Yeni düet müjdesi geldi!

Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceceli, Merve Özbey ile yeni bir düet hazırlığında olduğunu söyledi. Başarılı şarkıcı, yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı gecede kendi şarkılarının yanı sıra bir çok şarkıya yer veren Ceceli, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

