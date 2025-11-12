Su Akkuyu yeni yaşını Beşiktaş'ta lüks bir otelde kutladı!

Ünlü model Su Akkuyu, yeni yaşını görkemli bir organizasyonla Beşiktaş'ta lüks bir otelde ailesiyle birlikte kutladı. Gece boyunca şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Akkuyu, ailesiyle keyifli anlar yaşadı. Sanatçı, "Yeni yaşımda yepyeni sürprizlerle sevenlerimin karşısında olacağım" diyerek heyecanını dile getirdi.

