Ceylin Arslan, geçtiğimiz haftalarda söz ve müziği kendisine ait olan "Senin Olsun" şarkısıyla zirveye göz kırpmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda gerçekleşen bir mağazanın açılışında konuşan Arslan, "Şarkımın radyolarda ve dijital platformlarda en çok dinlenenler arasına girmesi beni inanılmaz motive etti" dedi.
Ceylin Arslan’dan büyük çıkış: “Senin Olsun” listeleri salladı!
