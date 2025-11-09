Wilma Elles ve Emre Özmen Organ Bağışı Haftasında lokma dağıttı

Wilma Elles ve Emre Özmen, Organ Bağışı Haftası kapsamında, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin etkinliğine katıldı. İkili, hastane Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik ile kamera karşısına geçti. Oyuncular ve Çelik, daha sonra organlarını bağışlayanların ruhu için hayır lokması dağıttı.

