Eser ve Berfu Yenenler işten gelen tartışmaları sarılarak unuttu

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti bir tekstil markasının etkinliğine katıldı. "İşten dolayı kırgınlıklar oldu mu?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşayan Berfu Yenenler, "Oldu tabi olmaz mı? Ama biz küs uyuyamıyoruz. Birlikte sarılıp uyuyoruz sonra" dedi. Eser Yenenler ise, "Mücadele oluyor ama işler daha güzel olsun diye hep bu tartışmalar" ifadesini kullandı. Eser Yenenler, gözündeki gözlüğün Çağatay Ulusoy'a benzetilmesi yönündeki yorumlar üzerine esprili bir yanıt verdi. "Benden görmüştür o da kesin" diyerek herkesi güldürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN