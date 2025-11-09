Afra Saraçoğlu’na Arnavutköy çıkarması: Hayranları sahilde peşini bırakmadı

Atv ekranlarında başlayacak olan A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynayacak olan Afra Saraçoğlu, oturduğu Arnavutköy'de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.



Bir dönem Bağdat Caddesi'nde yaşayan Saraçoğlu, yoğun set temposu ve sahil kenarında huzurlu bir yaşam isteği nedeniyle Arnavutköy'e taşınmıştı.



Minik dostu Nagi ile birlikte sahilde yürüyüşler yapan Saraçoğlu, sürekli hayranlarının ilgisiyle karşılaşıyor. Saraçoğlu ile fotoğraf çektiren hayranlar sosyal medyada paylaşmak için birbirleriyle yarış içine giriyor.