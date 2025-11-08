Zerrin Özer ve Eypio’dan bomba düet! “İtirazım Var” doğum gününde müzikseverlerle buluştu

Zerrin Özer ve rapçi Eypio, ilk kez aynı projede buluşarak çok özel bir düete imza attı. "İtirazım Var" adlı şarkı, Zerrin Özer'in doğum günü olan 4 Kasım'da, tüm dijital platformlardan yayınlandı. Bu özel çalışma için Taksim'de düzenlenen lansmana katılan Özer, şarkısını seslendirdikten sonra doğum günü pastasını kesti.

