Yağmur Tanrısevsin’den estetikli oyunculara sert çıkış: “Köylü kızı oynayamazlar!”

Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zincirlikuyu'da bir davete katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Tanrısevsin, yüzünde bariz estetik olan kadın oyuncuların, köylü ya da fakir kızı rolleri oynamasına gelen eleştiriler hakkında net konuştu. Tanrısevsin, "Oyunculukta estetiğin doğru olduğunu düşünmüyorum ama herkesin kişisel tercihi... Farklı farklı karakterlere bürünüyoruz, doğru değil. Dövmeyi de doğru bulmuyorum. Bence oynadığın karakteri etkiliyor" ifadelerini kullanarak dövme ve estetiğe karşı olduğunu bir kez daha belirtti.

Tanrısevsin, yüzünde hiç değişikliğe gitmeyen nadir ünlüler arasında yer alıyor.