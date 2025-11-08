Salih Güney’den acı itiraf: “KOAH hastası oldum, sigara içenler sakın başlamayın!”

Salih Güney, eski yaşadığı semt olan Nişantaşı'nda görüntülendi. Güney, "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH hastalığı başladı. Baya sorunluyum. Merdiven yoruyor. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin!" diyerek uyarılarda bulundu.

