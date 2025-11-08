PODCAST CANLI YAYIN

Neslihan Atagül'den ekranlara dönüş sinyali: “Heyecanlandıran bir proje olursa sürpriz yapabilirim”

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu verdiği mesajlarla hayranlarını heyecanlandırdı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Neslihan Atagül'den ekranlara dönüş sinyali: “Heyecanlandıran bir proje olursa sürpriz yapabilirim”

Oyuncu Neslihan Atagül, önceki gün Nişantaşı'nda bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Mart ayında eşi Kadir Doğulu ile birlikte oğulları Aziz'i kucaklarına alan oyuncu, annelik sürecinin iyi gittiğini belirterek, "Güzel gidiyor, doğru düzgün anne olabilmek için elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

DÖNÜŞ SİNYALİ
Son dönemde bir markanın reklam yüzü olarak kamera karşısına geçen Atagül, "Ben daha hamileyken marka ile görüşüyorduk. Tatlı bir uzlaşma yaptık ve hayata geçti. Tepkiler güzel" dedi. Yeni projelerle ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, "Değerlendirme aşamasındayım. Beni heyecanlandıran bir şey olursa sürpriz yapabilirim" diyerek ekranlara dönüş sinyali verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
CIA casusu Hüseyin Gün itiraf etti: İmamoğlu'nun seçimleri “150 bin kişilik dijital ordu” ile yönettiği açığa çıktı!
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten: Son 10 ayda 530 milyar TL destek!
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Terörsüz Türkiye Komisyonu Perşembe günü toplanacak | MİT Başkanı sunum yapacak
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
Beyaz Saray'daki zirve öncesi yeni gelişme | ABD'den Suriye kararı! Şara'ya yaptırımları kaldırdı
Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Bir düşünüyor, beş konuşuyor”
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'a tutuklandı: İki ismi işaret etti
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi