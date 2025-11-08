Neslihan Atagül'den ekranlara dönüş sinyali: “Heyecanlandıran bir proje olursa sürpriz yapabilirim”

Oyuncu Neslihan Atagül, önceki gün Nişantaşı'nda bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Mart ayında eşi Kadir Doğulu ile birlikte oğulları Aziz'i kucaklarına alan oyuncu, annelik sürecinin iyi gittiğini belirterek, "Güzel gidiyor, doğru düzgün anne olabilmek için elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

DÖNÜŞ SİNYALİ

Son dönemde bir markanın reklam yüzü olarak kamera karşısına geçen Atagül, "Ben daha hamileyken marka ile görüşüyorduk. Tatlı bir uzlaşma yaptık ve hayata geçti. Tepkiler güzel" dedi. Yeni projelerle ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, "Değerlendirme aşamasındayım. Beni heyecanlandıran bir şey olursa sürpriz yapabilirim" diyerek ekranlara dönüş sinyali verdi.