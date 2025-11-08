Ünlü isimler Beşiktaş'ta lüks bir otelin içinde açılan mekanın davetinde buluştu. Açılış gecesine Kayra Şenocak, eşi Ayşe Şenocak, Yeşim Salkım, Ecem Özkaya, Ferit Kaya eşi Yasemin Kaya, Arda Türkmen, Emre Taşkıran, Uğurtan Dora- Nefise Karatay gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.
Beşiktaş’ta görkemli açılış! Ünlü isimler lüks oteldeki davette buluştu
