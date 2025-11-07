Beste Açar babasının eski eşi İpek Açar Kömürcü'yü topa tuttu!

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Beste Açar, babası Kayahan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beste Açar, babasının eski eşi İpek Açar'ın hem Kayahan soyadını hem de yeni eşi Alper Kömürcü'nün soyadını birlikte kullanmasına sert çıktı.



İpek Açar (Takvim.com.tr)

Kerimoğlu'nun "Bu seni rahatsız ediyor mu?" sorusuna açık yüreklilikle yanıt veren Açar, "Babam hayatta olsaydı, buna asla izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan'ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez" ifadelerini kullandı.



Beste Açar (Takvim.com.tr)