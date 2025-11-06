Nilperi Şahinkaya Baturalp Bekar ile aşka yelken açtı

Geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya, önceki sabah Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Zor günleri geride bırakan Şahinkaya, "İyiyim, yürüyüş yapıyorum. Sorularınız hakkında daha önce konuştuk. Cevaplarsam tekrara düşmek gibi olur. Daha yolunda her şey, hayatın tadını çıkartıyorum" dedi.

"BANA ÇOK İYİ GELDİ"

Kısa süre önce Baturalp Bekar ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu sorular karşısında, "Çok da şey yapmayalım. Flört aşamasındayız. Mutluyum, her şey yolunda gidiyor. Umarım da böyle devam eder. Bana çok iyi geldi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



Ünlü çiftin evlilik üzerine planlar yaptığı konuşuluyor.