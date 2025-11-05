Women Of The Year ödülleri İstanbul'da takdim edildi

Turkuvaz Medya yayınlarından Harper's Bazaar'ın ilham veren kadınları onurlandırmayı amaçlayan "Women of the Year" Ödülleri, önceki gün İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenerek sahiplerine takdim edildi. Kadınların yaratıcılığını, azmini ve ilham veren başarılarını kutlayan Harper's Bazaar Women of the Year 2025, güçlü kadın hikâyelerinin buluştuğu bu özel gecede unutulmaz anlara sahne oldu. Ödüller, iş dünyasından sanata, spordan bilime kadar kendi alanlarında fark yaratan isimlere takdim edildi. Geceye sanat camiasından birçok isim katıldı.

Nilüfer, "Lifetime Icon" ödülünü Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Grup Başkanı Yasemin Gebeş'in elinden aldı.