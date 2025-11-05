Elif Buse Doğan’dan Murat Özdemir açıklaması

Elif Buse Doğan, "Akustik Renkler 2" projesinin çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Murat Özdemir'le ilgili çıkan haberlere de açıklık getiren Doğan, "Zaten sosyal medyadan gerekli açıklamayı yapmıştım. Kendisiyle 20 gündür tanışmıyorum, bu konuyla ilgili de konuşacak bir şey yok" dedi.