Efsane şarkıcı Lara Fabian, 18 Kasım'da İstanbul'da sahne alacak. Bu özel gecede, Fabian ilk kez İstanbul'da yemekli bir konsept sahnesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Akşam 19:00'da başlayacak olan organizasyon gece 01:00'e kadar devam edecek.
Lara Fabian İstanbul’a geliyor! Yemekli konseriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak
