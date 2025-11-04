Lara Fabian İstanbul’a geliyor! Yemekli konseriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak

Efsane şarkıcı Lara Fabian, 18 Kasım'da İstanbul'da sahne alacak. Bu özel gecede, Fabian ilk kez İstanbul'da yemekli bir konsept sahnesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Akşam 19:00'da başlayacak olan organizasyon gece 01:00'e kadar devam edecek.

