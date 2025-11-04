PODCAST CANLI YAYIN

Lara Fabian İstanbul’a geliyor! Yemekli konseriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak

Efsane şarkıcı Lara Fabian, 18 Kasım’da İstanbul’da sahne alacak. Bu özel gecede, Fabian ilk kez İstanbul’da yemekli bir konsept sahnesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...