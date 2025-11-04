Hadise Kıbrıs’ta sahneyi ateşe verdi! Aşk itirafıyla hayranlarını coşturdu

Popçu Hadise, Kıbrıs'ı salladı. Şarkıları ve dansları ile davetlileri coşturdu. Gecede kendisini dinlemeye gelen hayranlarına "Aşk acısı çekenleri görebilir miyim?" diye sorunca büyük alkış aldı. "Ne kadar acıtsa da yine tekrar başa dönüp aynı şeyleri yaşıyoruz. Aşk güzel bir şey ben de bir şey yok ne yapayım. Olsa keşke isterim ama" dedi. Sonra da "Nerdesin aşkım" şarkısını söyledi.

