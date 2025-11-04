PODCAST CANLI YAYIN

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanmıştı! Barışma ihtimali konuşuluyor

Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklenrii tek celsede bitirdi. Ancak Vuslat Hanım, Sabancı soyadını kullanmaya devam etti. Instagram hesabından kaldırmadı...

Türkiye'nin en zengin patronlarından Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, 2 yıl önce geçirdikleri deniz kazasında ölümle burun buruna geldi. Ünlü çift, onlarca ameliyattan sonra iyileşti ancak evlilikleri krize girdi.

BARIŞMA İHTİMALİ...


Yüzü parçalanan ve sayısız kez estetik olan Vuslat Doğan Sabancı'nın kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttuğu öne sürüldü. Ve ikili geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Ancak Vuslat Hanım'ın sosyal medyadaki hesabında hala Sabancı soyadı vardı. Vuslat Hanım'ın evliliğin bitmesine rağmen Sabancı soyadını kullanması akıllarda soru işareti bıraktı. Bazı kullanıcılar "Barışma ihtimali olabilir" dedi. Bu arada boşanma haberini bizzat Vuslat Doğan Sabancı açıkladı. Ali Sabancı'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. "Biz boşandık" deyip şu ifadeleri kullandı: Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. İki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çabalasak da aynı mevsimde buluşamadık.

