Ünlüler Karaburun’a akın etti: Acun Ilıcları Ata Demirer ve İlkay Gündoğan arazi aldı

Daha önce Ata Demirer'in Karaburun'dan arazi aldığını yazmıştım. Şimdi duyuyorum ki Acun Ilıcalı, Somer Sivrioğlu ve İlkay Gündoğan da bu kervana katılmış. Görünen o ki Karaburun artık sadece Egelilerin değil ünlülerin de gözdesi. Eskiden İzmir'in en sessiz, en sade köşelerinden biriydi Karaburun. Denizi serin, rüzgârı tuzlu, yolları virajlı… Şimdi ise doğanın ortasında, deniz manzaralı her taş parçası "yatırım fırsatı" olarak görülüyor. Ünlüler alınca elbette dikkat artıyor; fiyatlar da aynı hızla yükseliyor.

