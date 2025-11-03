Merve Filiz tahtına oturdu: ‘Alayına Gider’ isimli parçasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı

Uzun yıllardır dans ederek sahnelerin tozunu atan Merve Filiz, 'Alayına Gider' isimli parçasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Dijital platformalarda üç günde 100 bin izlenmeye ulaşan ve sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı, müzik dünyasını adeta salladı. Tahta oturup tacını takan Filiz, verdiği pozlarla da gündem oldu. "Hedefimiz her iki ayda bir şarkı çıkarmak" dedi.

