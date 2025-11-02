Murat Dalkılıç burnundan enfeksiyon kapmış

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün Harbiye'de görüntülendi. 12. kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, "7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim. Ama o peşimi bırakmadı. 4-5 sene nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım. O enfeksiyon defalarca masaya yatırdı" dedi. Oyuncu Özgü Kaya ile birliktelik yaşayan şarkıcı, "Güzel gidiyor. Hayatımız neşe içinde geçiyor. Özgü ile iyi şeyler hissediyorum. Güzel bir takım arkadaşı olduk" ifadelerini kullandı.

Dalkılıç'ın burnundaki aparat dikkatlerden kaçmadı.



Kaya, sevgilisinin son dönemdeki en büyük destekçisi...