Tuba Ünsal gelenekçiliği seviyor

Tuba Ünsal, yeni projesi Son Bölüm’ün okuma provasına katıldı. Dijital dünyaya temkinli yaklaştığını belirten Ünsal, “Hâlâ gelenekçiyim, dijitale tam alışamadım” dedi.

Yönetmenliğini Kâmil Çetin'in yaptığı başrollerinde Tuba Ünsal, Ahmet Kaya Kesen, ve Duygu Mercan'ın yer aldığı sinema filmi kalitesinde hazırlanan ilk dikey dizi projesi 'Son Bölüm'ün okuma provası önceki gün Kavacık'ta gerçekleştirildi. Dijital dünyaya temkinli yaklaştığını söyleyen Ünsal, "Her şeyi çok çabuk tükettiğimiz için hikayeleri de çabuk tüketiyoruz. Dünyanın dijital teknolojiye çabuk adapte olması çok garip. Ben hala gelenekçiyim. Bu dijitale henüz tam alışamadım. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar da gerginim" şeklinde konuştu.

