Maslak’ta ünlülerin katıldığı lezzet etkinliği

Maslak'ın dikkat çeken lezzet noktalarından biri, ünlü isimlerin katıldığı özel bir tadım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe; Ecem Öz, Zeynep Doğan Gün, Aras Şenol, Burcu Kıratlı, Uğur Güneş, Furkan Palalı, Ümit Erdim, Gökhan Keser, Alya Balyemez, Esra Uslu, Çakıl Iraz, Berk Erçel, Emre Yusufi, Yaren Yapıcı ve Ataberk Oral gibi birçok ünlü isim katıldı.

