Kardeşlerim dizisinin Emel'i çabuk büyüdü

"Kardeşlerim" dizisinin "Emel"i, ödüllü çocuk oyuncu Aylin Akpınar, Duman konserinde ortaya çıktı. Annesi ve ablası ile 'Duman' konserine giden küçük Aylin'in değişimi görenleri şok etti. Akpınar, "Çok güzel bir genç kız olmuşsun" diyen sevenlerini kırmayıp, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Küçük Aylin "Bu yıl son senem. Seneye liseye başlayacağım. Bu sebepten dizi yapamadık. Seneye güzel bir proje ile ekranlarda kaldığım yerden devam etmek istiyorum



Akpınar, önümüzdeki senelerde ekranda olacağını söyledi.