İşte ünlü isimlerin bayram paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşımlarla doldurdu. Kimileri çocuklarıyla bayram sevincini paylaşırken, kimileri ise duygularını dile getiren anlamlı mesajlar yayınladı.

YAŞASIN CUMHURİYET

Burcu Kara, oğlu Can ile beraber 29 Ekim'i kutladı. Kara yaptığı paylaşımda, "Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerine yer verdi.



ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN

Eski futbolcu Mesut Özil ve tescilli güzel Amine Gülşe çifti, bayrak ve balonlarla coşkuyu yaşadı.



Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ikizleri Ayel ve Emir'in renkli görüntülerini paylaştı.



Oyuncu Serenay Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çocukluk pozlarıyla kutladı.



Bengü'nün oğlu ve kızı ile birlikte yayınladığı bayram pozuna beğeni yağdı.