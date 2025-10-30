Fettah Can bayramı dolu dolu geçirdi

Fettah Can, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında iki gün üst üste sahne aldı. İlk gün Kırıkkale'de sahne alan Can, Cumhuriyet Bayramı'nı sağanak yağmura rağmen alanı dolduran 20 bin kişiyle birlikte kutladı. İkinci gün Bodrum'da, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerle buluşan Can, senfonik orkestrası eşliğinde bayramı coşkuyla kutladı.