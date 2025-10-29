PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün ölümündeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “Annesini öldürdü” dedi. Gülter ise, “İki buçuk saat savcıya ifade verdim. Bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?” diyerek kendini savundu

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, şarkıcının ölümü sonrası birçok iddiada bulunan patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gidip şikayette bulunmuş ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, "Keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm" dediğini iddia etmişti. Tuğyan Ülkem Gülter'den o iddialar sonrası, ilk açıklama geldi.

SAVCI BIRAKIR MIYDI?
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kendisi hakkında, 'Annesini öldürdüğünü itiraf etti' iddiasında bulunan Ferdi Aydın'a cevap verdi. Geçtiğimiz gün bir programa konuk olan Gülter, "Savcıya iki buçuk saat ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" ifadesini kullandı.

Ferdi Aydın, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

