Gelin Takımı 2 filminin galası neşeli bir geceye dönüştü!

"Gelin Takımı 2" filminin galası, önceki akşam Zincirlikuyu'da bir AVM'de gerçekleşti. Galaya, filmin başrol oyuncuları Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra; Pelin Akil, İdil Fırat, Didem Balçın, Tülin Şahin, Nilay Cafer ve Muzaffer Yıldırım katıldı. Ünlü isimlerin kırmızı halı şıklığıyla göz kamaştırdığı gecede, "Gelin Takımı 2" ekibi ayakta alkışlandı. Gala gecesi, filmin enerjisini yansıtan neşeli anlara sahne oldu.

Ecem Erkek, "Çok keyifli çalıştık. Hepimiz lise arkadaşları gibiydik. Macera dolu bir film oldu" dedi.



Seda Bakan, "İlk filmden biraz komik ve ters köşe bir film oldu" ifadelerini kullandı.