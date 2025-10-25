Anıl Altan'dan yeni sezon açıklamaları

Ünlü oyuncu Anıl Altan, geçtiğimiz gün Maslak'taydı. Akşam saatlerinde toplantı için motoruyla alışveriş merkezine gelen yakışıklı oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altan, yeni sezonda ekranlarda yer alıp almayacağı sorusuna, "Okuduğum projeler var, hayırlısı bakalım" diyerek gizemli bir cevap verdi.



Altan, motosiklet tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.