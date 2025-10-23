PODCAST CANLI YAYIN

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eleştirilere yanıt: 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın'

"A.B.İ" dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşacak olan Kenan İmirzalıoğlu, Saraçoğlu ile arasındaki 23 yaş fark hakkında gelen eleştirilere, "Hikayeyi görmeden ahkam kesmeyin" diyerek net bir yanıt verdi

Giriş Tarihi:
atv ekranlarında yayınlanacak olan "A.B.İ" dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün bir derginin ödül töreninde görüntülendi. Dizide Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşacak olan yakışıklı oyuncu, dizi ve Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı hakkında konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu (Takvim.com.tr)Kenan İmirzalıoğlu (Takvim.com.tr)

Sosyal medyada 23 yaşlık fark için eleştiriler alan oyuncu, bu yorumlara net cevaplar verdi. Deneyimli isim sakin tavrını koruyarak şu ifadeleri kullandı, "Hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Hikayeye dair bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Bir görelim, sonra sorarsınız."

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr)Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr)

'MOTİVASYONUMUZ OLDUKÇA YÜKSEK'
Gecede ödül de alan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, "Bu gece bana da bir ödül layık görmüşler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzde yeni bir işimiz var. Aldığımız bu ödül ile yüksek motivasyonla "A.B.İ" dizisine gireceğiz'' dedi. Sözlerine devam eden başarılı oyuncu, "Senaryoda hiçbir değişiklik yok. 1 haftaya çekimlere başlayacağız. Kasım ayında hep birlikte seyretmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu, dizide Cerrah Doğan karakterine hayat verecek.

Saraçoğlu, dizide "Avukat Çağla" rolüyle karşımıza çıkacak.

