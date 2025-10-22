Yelda Başaran aldığı ödülü annesine armağan etti

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Ödülleri, Üsküdar'da bir mekanda sahiplerini buldu. Uzman Psikolog ve Psikoterapist Yelda Başaran, Arapçaya çevrilen "Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?" kitabıyla "Yılın En İyi Psikolojik Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Kitabı" ödülünü aldı. Başaran, sahneye annesini davet ederek ödülünü ona ithaf etti.