Ünlü boksöre göre en güzel şehir İstanbul

Eski futbolcu Elyesa ve boksor İslam, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Basın mensuplarıyla sohbet eden boksör, "İstanbul'a birkaç kez geldim, ilk gelişim değil. Dünyanın her yerini gördüm ama İstanbul en güzeli..." dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de dile getiren boksör, "Bir görüşmemiz oldu ama detay vermem doğru olmaz. Yakında bazı şeyler duyulacak" dedi. Elyesa ise, "Ben futbolu bıraktım, menajerlik yapıyorum. İslam da yakın bir dostum, kendisinin de temsilciliğini yapıyorum" diye konuştu.



'GURUR DUYUYORUZ'

Elyesa, "Uzun vadede futbolda başarı görüyorum. Bizi Avrupa'da ve ligimizde temsil eden harika futbolcular var. Gurur duyuyoruz, çok iyi bir jenerasyon yakalandı" diyerek Türk Milli Takımı'na desteğini dile getirdi.



Ünlü boksör, sürpriz projelere imza atacak.