Şevval Şahin ve Burak Ateş’ten 50 bin dolarlık ABD partisi hazırlığı

Şevval Şahin ve Burak Ateş, ABD’de çok önemli bir partiye gidiyor. Çift, 50 bin dolar ödedikleri locada, 12 yakın arkadaşını da ağırlayacak.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Şevval Şahin ve Burak Ateş, bavullarını çoktan hazırlamış gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde Amerika'ya gidecek olan çift, burada gerçekleşecek dünyaca ünlü bir partiye katılacak. Ama öyle sıradan bir etkinlikten bahsetmiyoruz sınırlı sayıda loca bulunan, her birinin tam 50 bin dolar değerinde olduğu ultra lüks bir partiden söz ediyoruz.

PARTİ HEYECANI
Şevval ve Burak, elbette bu fırsatı kaçırmamış. Bir locayı kapatmışlar bile. Ancak esas ilginç olan, yalnız gitmemeleri… Çift, hem İstanbul'dan hem de Amerika'dan toplamda 12 yakın arkadaşını bu özel geceye davet etmiş. Yani Amerika'da sadece sahne değil, loca da onlardan sorulacak gibi duruyor.

ATV KALİTESİNİ KONUŞTURDU
birçok kanal dijitalde izlenme uğruna kaliteden ödün verirken, ATV hem televizyonda hem dijitalde kaliteyi elden bırakmadan, kitlesini genişletmeyi başardı. İşte fark burada!

AŞK DA VAR, GÖZYAŞI DA! ATV YİNE ZİRVEDE!
Ekranların sevilen yıldızları Hande Erçel ve Barış Arduç, yeni projeleri "Aşk ve Gözyaşı" ile adeta fırtına gibi esiyor! Ancak bu fırtına sadece televizyon ekranlarında değil, dijital platformlarda da etkisini gösterdi! Henüz sadece 4 bölümü yayınlanan dizi, YouTube'da tam 22 milyon izlenmeyi aşarak büyük bir rekora doğru ilerliyor. Evet yanlış duymadınız: 4 bölüm, 22 milyon tıklama! Bu başarı, tesadüf değil, istikrarlı bir emeğin, güçlü bir kanalın ve doğru oyuncu seçimlerinin eseri.


SADECE ARKADAŞIZ
Magazin dünyasında bir fısıltı yetiyor, ortalık bir anda yangın yerine dönüyor! Son günlerde kulislerde dolaşan en taze söylenti de, yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medyanın parlayan yüzü Melisa Yanık arasında yeni bir aşk filizlendiği yönünde. İkilinin birkaç kez birlikte görülmesiyle başlayan "acaba"lar, sosyal medyada da kısa sürede "kesin sevgililer" yorumlarına dönüştü. Şükrü Bey, yakın çevresine Melisa ile uzun zamandır tanıştıklarını, proje konuştuklarını söylemiş. Melisa Hanım da "Çok iyi anlaşıyoruz ve dostuz" diyerek noktayı koymuş.

TOKAT MUTFAĞI ORTADOĞU'DA GÖSTERİMDE!
Sevilen oyuncu Uğur Güneş başrolünü üstlendiği romantik drama "Aşk ve Yemek", sadece kalplere değil, şimdi de sınırların ötesine hitap ediyor!
Film, Azerbaycan ve ardından tüm Ortadoğu ülkelerinde gösterime giriyor. Ve inanın, bu sadece bir film ihracı değil; bir kültür ihracı, bir lezzet yolculuğu. Ancak bizi asıl gururlandıran filmin tamamının Tokat'ta çekilmiş olması!
Evet yanlış duymadınız…

İdefix
D&R
Türk Telekom
