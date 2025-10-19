Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya şok dava!

Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi , eski eşi Wanda Nara 'nın yeni sevgilisi Martin Migueles 'e karşı Arjantin 'de aile mahkemesine başvurdu. İddialara göre Icardi, Migueles'in 10 yaşındaki kızına uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürdü ve mahkemeden acil önlem talep etti. "Bir yabancı tarafından dokunulmamasını talep etmeniz için yalvarıyorum" diyen Icardi'nin sözleri dünya basında da büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara ve Martin Migueles (Takvim.com.tr)

'ŞÜPHELİ İLİŞKİLERİ VAR'

Futbolcu, Nara'nın sosyal medyada paylaştığı bir videoya dikkat çekerek, "Videoda kızım uyurken yeni sevgilisi Martin Migueles tarafından dokunulduğu görülüyor. Bu kişi, geçmişte şüpheli ilişkilerle gündeme gelmiş biri" ifadelerini kullandı. Futbolcu, mahkemeye yaptığı başvuruda açıkça şunları dile getirdi: "Kızımın istismar edildiğini söylemiyorum. Ancak bir yabancı tarafından dokunulmamasını talep ediyorum. Kızım uyuduğu için dokunmayı kabul etme veya reddetme şansı bile yoktu."



Mauro Icardi ve kızları (Takvim.com.tr)