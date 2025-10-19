Beklenen tiyatronun galası yapıldı

Mert Turak ile Aslıhan Malbora'nın yer aldığı 'Eşyanın Tabiatı' oyununun galası yapıldı. Etkinliğe birçok ünlü isim katıldı. Malbora, "İlk tiyatro oyunum. Süreç şahane geçti. Emin ellerdeyim. Metin çok netti, partnerim büyük etkendi, yönetmenim de öyle" dedi. Turak, "Aslıhan'ın oyunculuğunu beğeniyordum. Hazirandan beri yolculuğumuz devam ediyor" diye konuştu.





Çağatay Ulusoy'un, sevgilisi Malbora'yı yalnız bırakmadığı ve kuliste olduğu öğrenildi.