PODCAST CANLI YAYIN

Jessica May Türkiye'ye adapte oldu!

Türk vatandaşlığına geçen Jessica May, Türkiye’ye yerleştikten sonra en çok dil konusunda zorlandığını söyledi. Brezilya ve Türkiye kültürlerinin benzerliğine dikkat çeken oyuncu, “Yavaş yavaş adapte oldum” dedi.

Giriş Tarihi:
Jessica May Türkiye'ye adapte oldu!

Brezilyalı oyuncu Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile dünyaevine girmişti. Türkiye'ye olan sevgisini sık sık dile getiren May, 2024 yılında Türk vatandaşlığına geçerek hayatını burada sürdürme kararı aldı. Uzun yıllardır yaşamını Türkiye'de sürdüren May, önceki gün görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden oyuncu, Türkiye'ye yerleştikten sonra zorladığı konuyu anlattı.

'YAVAŞ ADAPTE OLDUM'
May, "Sanırım ilk başlarda dil zorluyor ama Brezilya ve Türkiye kültürleri birbirine benziyor. O yüzden burada çok rahat hissediyorum. Çünkü sıcakkanlılığı, misafirperverliği çok benziyor. Siz giderseniz sizi de bu şekilde ağırlayacaklar. Ama iletişim kurabilmek çok önemli o biraz zorladı. Onun dışında yavaş yavaş adapte oldum" şeklinde konuştu.

Jessica May, "Dili öğrenmek beni zorladı ama Türk kültürü Brezilya'ya çok benziyor" dedi.

Türkiye'yi çok seven ve oyunculuğa ülkemizde devam eden May, Brezilya'ya sadece tatil amaçlı gidiyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
İdefix
Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı