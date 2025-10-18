Jessica May Türkiye'ye adapte oldu!

Brezilyalı oyuncu Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile dünyaevine girmişti. Türkiye'ye olan sevgisini sık sık dile getiren May, 2024 yılında Türk vatandaşlığına geçerek hayatını burada sürdürme kararı aldı. Uzun yıllardır yaşamını Türkiye'de sürdüren May, önceki gün görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden oyuncu, Türkiye'ye yerleştikten sonra zorladığı konuyu anlattı.



'YAVAŞ ADAPTE OLDUM'

May, "Sanırım ilk başlarda dil zorluyor ama Brezilya ve Türkiye kültürleri birbirine benziyor. O yüzden burada çok rahat hissediyorum. Çünkü sıcakkanlılığı, misafirperverliği çok benziyor. Siz giderseniz sizi de bu şekilde ağırlayacaklar. Ama iletişim kurabilmek çok önemli o biraz zorladı. Onun dışında yavaş yavaş adapte oldum" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi çok seven ve oyunculuğa ülkemizde devam eden May, Brezilya'ya sadece tatil amaçlı gidiyor.