Melisa Döngel izinsiz paylaşılan fotoğrafları için sinirli ve kızgın

Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisi Samir Balkan'dan ayrılan Döngel, "Bazen ilişkiler başlıyor ve bitiyor" diye konuştu. Oyuncu, "İlişki konusunda şanssız mısınız?" sorusuna, "Yok çok şanslıyım. Sadece bana uygun olan insan bulamıyorum. Sonuçta hayat bu, uygun olduğunu bulmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.



'SİNİRLİ VE KIZGINIM'

Kolay mutlu olduğunu belirten Döngel, "Mutluluk göreceli kavram. Bazen görüş ve fikirler birbirine uymuyor" dedi. Evinde bakım yaptığı videosuyla gündem olan oyuncu, "Bir kere gelindi. Benden izinsiz görüntüler yayınlandı. Canları sağ olsun. Sinirli ve kızgın olduğumu belirtmek isterim. Özel alanım. Avukatım gerekli işlemleri başlatacak" açıklamasını yaptı.

İzinsiz yayınlanan bu görüntüler, güzel oyuncuyu çileden çıkardı.



