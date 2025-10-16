Mütevazı halleriyle poz verdiler

Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, Berkan Karabulut ile geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ikili, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdiler.



Mütevazı halleriyle beğeni toplayan ikili AVM turuna kaldıkları yerden devam etti.

