Dünyaca ünlü futbolcu Luke Shaw'a Ece Vahapoğlu'ndan yoga dersi!

Manchester United'ın dünyaca ünlü İngiliz futbolcusu Luke Shaw, yoğun futbol sezonu arasında Ece Vahapoğlu'nun Dubai'deki yoga dersine katıldı.



Bir otelde gerçekleşen derste Shaw, yoğun tempodan uzaklaşıp nefes, esneklik ve denge pratikleriyle yenilenme fırsatı buldu.



Ders sonrası Shaw, Vahapoğlu'nun oğlu Efe'ye özel bir jest yaparak, "Hey Efe, annenin yoga dersindeyim, görüşmek üzere!" mesajını gönderdi.

