Nilperi Şahinkaya annesinin yasını tutuyor... 'Yataktan çıkamamıştım'

ZORLU DÖNEM...

Duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü oyuncu, annesinin evine gitmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu samimi sözlerle dile getirdi. Şahinkaya, "Biz annemle son bir buçuk yıldır İstanbul'daydık ondan önce Ankara'da yaşıyordu. Buraya gelmek benim için çok korkutucuydu, size anlatamam. Dün İstanbul'daki evimde yataktan çıkamadım, kuruntu yapmaktan. Şu anda o kadar iyi geldi ki, bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki..." ifadeleriyle duygularını aktardı.

Hüzün dolu Ankara





Annesine ait eşyaları paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden destek geldi.