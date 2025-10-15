PODCAST CANLI YAYIN

Nilperi Şahinkaya annesinin yasını tutuyor... 'Yataktan çıkamamıştım'

Annesi Meltem Vural’ı kaybettikten sonra ilk kez Ankara’daki evlerine giden Nilperi Şahinkaya, yaşadığı duygusal anları takipçileriyle paylaştı. “Korkuyordum ama iyi geldi” sözleri yürek burktu.

Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, 31 Ağustos'ta kanserle mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Meltem Vural, 1 Eylül'de Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Nilperi Şahinkaya ve annesi (Takvim.com.tr)Nilperi Şahinkaya ve annesi (Takvim.com.tr)

Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Şahinkaya, geçtiğimiz gün uzun bir aradan sonra annesinin Ankara'daki evine gitti.

Hüzün dolu Ankara (Takvim.com.tr)Hüzün dolu Ankara (Takvim.com.tr)

ZORLU DÖNEM...
Duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü oyuncu, annesinin evine gitmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu samimi sözlerle dile getirdi. Şahinkaya, "Biz annemle son bir buçuk yıldır İstanbul'daydık ondan önce Ankara'da yaşıyordu. Buraya gelmek benim için çok korkutucuydu, size anlatamam. Dün İstanbul'daki evimde yataktan çıkamadım, kuruntu yapmaktan. Şu anda o kadar iyi geldi ki, bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki..." ifadeleriyle duygularını aktardı.

Hüzün dolu Ankara (Takvim.com.tr)Hüzün dolu Ankara (Takvim.com.tr)


Annesine ait eşyaları paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden destek geldi.

