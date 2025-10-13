Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, annelikle ilgili duygularını "Anneliği ayaküstü konuşmak çok zor. Oğlum Aziz sayesinde muazzam tecrübeler yaşadım.

İnsanlar söylerdi de pek aldırış etmezdim ama gerçekten bambaşka duyguymuş. İyi ki var, bana muazzam şeyler öğretiyor.

Bunu tarif etmek çok zor" sözleriyle dile getirdi.

Takvim.com.tr



'REKLAM FİLMLERİ ÇEKTİK'

Oğlu Aziz'in doğumunun ardından ekranlardan uzak kalan Atagül, yeni projelerle ilgili olarak ise "Bazı reklam filmleri çektik, heyecanlıyız. İşler güçler ufak ufak devam ediyor. 9 ay hamilelik ve sonrasında doğum derken doğal olarak ekranlardan uzak kaldık. Daha çok vaktimi 'Aziz' ile geçirdiğim için bana da iyi geliyor. Daha kısa soluklu projeleri değerlendiriyorum" dedi.

Neslihan Atagül

Atagül'ün yer aldığı reklam projesinden ise aldığı ücretin rekor bir ücret olduğu söyleniyor.



Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, oğulları Aziz'i organik bir ortamda büyütüyor.